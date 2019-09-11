ФНС за 8 месяцев собрала 15 трлн руб. налогов в консолидированный бюджет

В консолидированный бюджет России за 8 месяцев текущего года поступило налогов более чем на 15 трлн рублей, что на 10,9% больше прошлогоднего показателя, заявил на заседании расширенной коллегии в Федеральной налоговой службе ее глава Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, положительную динамику также продемонстрировали поступления в федеральный бюджет – показатель продемонстрировал рост на 10,6% до 8,3 трлн рублей. В сопоставимых условиях, то есть без учета акциза на переработку нефтяного сырья, который частично возвращается налогоплательщику, темп роста поступлений в консолидированный бюджет составил бы +13,6%, а в федеральный бюджет +17,5%.

Высокие темпы поступлений, по данным ФНС, демонстрируют все основные налоги: налог на прибыль – 3,3 трлн рублей (+20%), НДС – 2,6 трлн рублей (+17,1%), НДФЛ – 2,5 трлн рублей (+8,4%) и НДПИ – 4,2 трлн рублей (+10,8% рублей).

Поступления по страховым взносам также сохраняют высокие темпы роста. За восемь месяцев 2019 года поступило 4,5 трлн рублей, что на 9,6% или на 393 млрд рублей больше показателей прошлого года и на 2,4 п. п. опережает рост заработной платы (за январь-июль +7,2%). В Пенсионный фонд поступило около 3,5 трлн рублей с ростом на 287 млрд рублей, или на 9%.

Михаил Мишустин также сообщил о снижении числа выездных проверок на 35%, при этом поступления по результатам аналитической работы выросли почти вдвое. Вместе со снижением количества проверок уменьшается и число жалоб по их результатам – на 47,3% за первое полугодие 2019 года. Количество судебных споров ФНС с бизнесом также сократилось на 20%, отметил глава службы.

Глава ФНС России рассказал и о реализации технологичных проектов службы. Так, к настоящему моменту 1,4 миллиона налогоплательщиков зарегистрировали более 3 млн онлайн-касс. Служба также разработала сервис «API Проверка чеков», к которому подключилось более 80 организаций и ИП, создав свои бесплатные мобильные приложения. Технология онлайн-касс позволила с 2020 года отменить отчетность для налогоплательщиков на УСН (доходы), которые их используют.