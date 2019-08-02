Китай прокомментировал идею Трампа о введении новой пошлины

Глава МИД КНР Ван И прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о вводе новой пошлины на товары из Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ван И заявил, что введение новой пошлины не является действенным способом решения торгово-экономических разногласий двух стран.

Уточняется, что такое заявление было сделано на полях министерской встречи АСЕАН в Бангкоке.

Ранее Трамп заявил, что с 1 сентября будет дейстровать новая пошлина в 10% в отношении товаров из Китая в $300 млрд.

Китай в свою очередь ввел с 1 июня повышенные пошлины на ввоз товаров из США $60 млрд.