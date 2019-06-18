Названы самый «старый» и «молодой» российские регионы

Министерство труда огласило рейтинг самых «старых» и «молодых» регионов России по количеству трудоспособного населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Наименьший процент людей старше трудоспособного возраста живет в Чечне и Туве, а самым «старым» регионом считается Тамбовская область. Эти же регионы занимали аналогичные позиции в рейтинге прошлого года.

Росстат отмечает, что возможно увеличение доли людей пенсионного возраста к 2025 году. По данным ведомства, число российских граждан в возрасте старше 65 лет по сравнению с 2017 годом выросло на 2,8% до 21,4 млн человек.

Ранее были названы регионы, в которых в 2018 году зафиксирован самый высокий уровень смертности.