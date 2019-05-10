Китай ответит США на повышение пошлин

Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

Отмечается, что государство будет вынуждено принять ответные меры.

«Китай глубоко сожалеет об этом и будет вынужден принять необходимые контрмеры», — подчеркивается в заявлении.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил о намерении увеличить пошлины на ряд китайских товаров. После этого китайские баржи рухнули на 5%. Акции резко упали после повторной эскалации торговой напряженности США и Китая.