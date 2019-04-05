Стало известно отношение россиян к женщинам на работе

Более 70% россиян считают, что женщины могут добиться успеха в любой профессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Аналитического центра НАФИ.

Однако лишь 14% бизнесменов и 12% других респондентов считают, что женщины лучше проявляют себя на позициях руководителей, нежели мужчины. Обратной точки зрения придерживаются более 40% бизнесменов и остальных россиян.

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В то же время, 34% представителей бизнеса и 43% других опрошенных полагают, что мужчины и женщины могут быть хорошими начальниками в равной степени.

Как отмечается, в опросе участвовали 1,6 тысяч человек старше 18 лет в 50 регионах России и 500 руководителей предприятий в восьми федеральных округах России.

Ранее сообщалось, что стал известен разрыв в зарплатах между женщинами и мужчинами в Москве.