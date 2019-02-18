«Ъ»: новая газовая директива ЕС может оставить «Северный поток — 2» полупустым
Одобренный текст поправок к газовой директиве Евросоюза позволяет не только Еврокомиссии согласовать выведение из-под норм «Северного потока — 2», но также дает такие полномочия комитету представителей всех стран ЕС, что может привести к неполной загруженности газопровода в первые годы работы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст поправок.
По данным издания, «Газпром» уже готовится к худшему сценарию развития событий, о чем свидетельствует его намерение начать строительство «Турецкого потока».
Как отмечается, новые нормы обязывают участников строительства привести проект в соответствие с правилами внутреннего рынка ЕС. На деле это означает необходимость наличия у «Северного потока» независимого от «Газпрома» оператора и доступа к половине мощностей газопровода третьих лиц, которые, как пишет «Коммерсантъ», вряд ли когда-то появятся.
Ранее сообщалось, что ужесточение газовой директивы одобрили по сценарию Германии и Франции.