Антонов сообщил о работе по созданию группы по бизнес-сотрудничеству с США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия и США работают над созданием совместной группы по сотрудничеству в сфере бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Уже идет работа. Работает администрация, министерство, посольство подключается», — сказал Антонов.
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Он также подчеркнул, что в процессе возникают разного рода сложности, в том числе в силу экономических ограничений.
Ранее сообщалось, что вложения России в государственный долг США упали до минимума с 2007 года и в данный момент составляют $14,9 млрд.
В данный момент Россия занимает то же положение, что и в 2007 году, когда начала делать крупные инвестиции в государственные облигации США.