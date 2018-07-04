Минсельхоз повысил прогноз по объему экспорта зерна

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что министерство ожидает объем экспорта зерна из России в 2018 году на уровне 45 млн тонн. Об этом сообщает RNS.

«Экспорт зерна за рубеж составит порядка 45 млн тонн с учетом запасов прошлого года», — сказал Патрушев.

Реклама

Он отметил, что без учета прошлогодних запасов экспорт составит 25 млн тонн.

Министр добавил, что ведомство прогнозирует рост стоимости зерна до 8,5 тыс. руб. за тонну.

Ранее Патрушев сообщил, что урожайность в этом году будет ниже, чем в прошлом.

По словам министра, снижение урожайности связано с засухой на юге России.

Он также рассказал, что по состоянию на 27 июня площадь яровых культур составила 52 миллиона гектар, или 97% к прогнозу.