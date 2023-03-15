Глава Inditex рассказал, когда Zara вернется в Россию

Глава испанской торговой сети Inditex Оскар Гарсия Масейрас не исключил возвращения на российский рынок «при изменении ситуации в стране», однако подчеркнул, что это может произойти нескоро. По его словам, в случае возвращения Inditex компания сотрудничала бы с теми магазинами, которые передала Daher Group. Ранее в СМИ появилась информация, что Zara, Bershka и Pull & Bear могут вернуться в Россию весной под новыми названиями.

Гендиректор испанского холдинга Inditex, владеющего брендами одежды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Bershka и Stradivarius, Оскар Гарсия Масейрас заявил, что компания хотела бы вернуться в Россию, если ситуация изменится.

Ранее торговая сеть продала свой бизнес в России группе Daher, зарегистрированной в ОАЭ. Однако условия сделки предусматривают возможность возобновления работы Inditex в России в партнерстве с новым владельцем бизнеса.

«Если бы мы приняли решение возобновить нашу деятельность в России, потому что ситуация изменилась — и, конечно, я не думаю, что это произойдет в краткосрочной перспективе — мы могли бы возобновить нашу деятельность именно в тех магазинах, которые мы передаем группе Daher», — сказал гендиректор в интервью газете Financial Times.

По его словам, в случае возвращения на российский рынок Inditex «действовал бы в собственных форматах», а группа Daher будет работать в качестве франчайзи.

Он также рассказал Financial Times, что компания планирует расширить бизнес в США и направить большую часть из €1,6 млрд капитальных расходов, запланированных на 2023 год, на открытие или расширение магазинов по всему миру.

Возвращение под новым именем

В конце октября 2022 года стало известно о продаже бизнеса Inditex в России группе Daher. Сумма сделки не раскрывалась, однако одним и ее условий стало то, что в случае возвращения Inditex на российский рынок у Daher Group есть возможность потенциального сотрудничества через соглашение о франчайзинге. Кроме того, Inditex запретила продажу любой своей продукции в магазинах Daher, однако эксперты полагают, что существует риск импорта товаров из других стран и подделок.

В ноябре 2022 года в Daher сообщили, что будут работать в России под собственным брендом.

10 марта Telegram-канал Mash написал, что Bershka и Pull & Bear могут вернуться в Россию в апреле 2023 года под новыми названиями. По информации Mash, Bershka будет работать под названием Ecru, а Pull & Bear переименуют в DUB. При этом стоимость товаров повышаться не будет.

«Сейчас компания обзванивает старых сотрудников и предлагает вернуться в знакомые помещения», — сообщалось в публикации.

По словам сотрудников, которых цитирует Mash, оплата труда будет составлять 192 рубля в час и бонусы от продаж. Компании якобы набирают на работу 4500 человек.

В январе газета «Коммерсантъ» сообщила, что Daher Group может открыть магазины под своими брендами весной 2023 года. По данным источника издания, первой откроется точка в московском ТЦ «Авиапарк».

В магазине под названием Maag будет представлена одежда для женщин, мужчин и детей, которая «могла создаваться при участии представителей Inditex», сообщил «Коммерсантъ».

Издание отметило, что в октябре российское подразделение Inditex сменило название с «Зара СНГ» на «Новая мода». При этом с декабря «Новая мода» зарегистрировала несколько доменов, в названии которых присутствует слово maag, а также vilet, dub и ecru.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс сказала, что в этих магазинах может сохраниться предложение коллекций, произведенных силами Inditex по заказу Daher Group. При этом новому владельцу российского бизнеса Inditex предстоит столкнуться со снижением покупательной способности, ростом расходов на логистику и усложнением проведения международных трансакций, полагает эксперт.

По подсчетам FCG, в 2022 году продажи одежды, обуви и аксессуаров в России сократились примерно на 10%, до 2,4 трлн рублей год к году.

Магазины группы Inditex приостановили свою работу в России 5 марта 2022 года на фоне начала военной операции на Украине. До этого российский рынок с 502 магазинами и 9 тыс. сотрудников был для компании вторым по величине после испанского. На долю России приходилось около 8,5% глобального EBITDA группы.

После прекращения работы в РФ вторым самым крупным рынком для Inditex по уровню продаж стал рынок США.

Прибыль владельца Zara в 2022 году достигла рекордного показателя, согласно отчету Inditex. По данным компании, ее продажи выросли на 17,5% до €32,6 млрд, а чистая прибыль увеличилась на 27% до €4,1 млрд по сравнению с 2021 годом.