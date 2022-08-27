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Бизнес

«Люди научились приспосабливаться, а не бунтовать». Западные СМИ поспорили об экономике РФ

The Economist: опыт населения и решения ЦБ помогли России выдержать западные санкции

Как пишет The Economist, мало кто думал, что экономика России «продержится» шесть месяцев после начала военного конфликта на Украине. Обозреватели издания проанализировали ключевые показатели и назвали три главных фактора, за счет которых РФ пока превосходит первоначальные прогнозы. По их оценкам, более сильный рубль снизил стоимость импорта, а инфляционные ожидания россиян упали.

В западных СМИ продолжаются дебаты о том, как работает российская экономика. Как отмечает The Economist, после «вторжения России в Украину» Центробанк и Росстат перестали публиковать данные обо всем — от торговли до инвестиций.

«Многие сомневаются в достоверности тех цифр, которые все еще появляются. Инвестиционные банки, которые больше не консультируют клиентов по российским компаниям, сократили свои исследовательские усилия», — говорится в публикации.

«Экономика не рушится»

В своей недавней статье исследователи из Йельского университета написали, что уход западных фирм из РФ и санкции «наносят вред». «Отобранные Путиным статистические данные затем небрежно трубят в СМИ и используются множеством экспертов для построения прогнозов, которые чрезмерно, нереально благоприятны для Кремля», — утверждается в материале. «Экономика не рушится», — указал в свою очередь эксперт Крис Уифер.

«После того, как Россия вторглась в Украину, ее экономика вошла в свободное падение. Рубль потерял более четверти своей стоимости по отношению к доллару. Фондовый рынок рухнул, вынудив регуляторов приостановить торги. Западные компании уходили из России или обещали это сделать сотнями, поскольку их правительства ввели санкции.

В течение месяца аналитики пересмотрели свои прогнозы по ВВП России в 2022 году в сторону понижения с роста в 2,5% до падения, близкого к 10%», — напоминает The Economist.

В администрации США полагали, что в этом году ВВП России сократится на 15%, что «сведет на нет последние 15 лет экономического роста». Согласно официальным данным, во втором квартале ВВП упал на 4% в годовом исчислении.

Полномасштабная депрессия

«Многие из 300 моногородов страны, пострадавших от санкций, находятся в полномасштабной депрессии. Многие люди, особенно образованные, бежали; другие выводят активы из страны.

По последним имеющимся данным, в первом квартале 2022 года иностранцы вывели прямые инвестиции на сумму $15 млрд, что является худшим показателем за всю историю наблюдений.

Но проведенный The Economist анализ данных из самых разных источников показывает, что дела в российской экономике идут лучше, чем предсказывали даже самые оптимистичные прогнозы, поскольку продажи углеводородов привели к рекордному положительному сальдо счета текущих операций», — следует из текста.

Некоторые из приведенных в статье показателей свидетельствуют о рецессии в российской экономике, но не глубокой. «При этом инфляция снижается. С начала 2022 года по конец мая потребительские цены выросли примерно на 10%.

Падение рубля сделало импорт дороже, уход западных компаний сократил поставки.

Но сейчас цены падают: укрепившийся рубль снизил стоимость импорта. И инфляционные ожидания россиян упали.

Правда, уровень безработицы на рекордно низком уровне в 3,9% в июне вводит в заблуждение. Многие компании увольняют сотрудников, некоторые без сохранения заработной платы. Данные российского сайта вакансий HeadHunter показывают, что соотношение количества ищущих работу к количеству вакансий в масштабах всей экономики выросло с 3,8 в январе до 5,9 в мае», — пишет издание.

В материале также приводятся данные Сбербанка, которые показывают, что в июле реальные потребительские расходы практически не изменились с начала года. «Весной импорт упал, отчасти потому, что многие западные фирмы прекратили их поставки. Тем не менее, по меркам недавних рецессий спад не был серьезным, и сейчас импорт быстро восстанавливается», — констатируют авторы.

«Россия превосходит прогнозы»

По оценкам обозревателей журнала, три фактора объясняют, почему Россия продолжает «превосходить» прогнозы. «Первый — политика. Удвоение процентных ставок в феврале в сочетании с контролем за капиталом укрепило рубль, помогая снизить инфляцию. Широкая общественность знает, что Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, серьезно относится к сдерживанию цен, даже если это не делает ее популярной фигурой», — говорится в публикации.

Второй фактор связан с недавней экономической историей РФ. «Министр обороны России Сергей Шойгу, возможно, был в чем-то прав в феврале, когда, согласно The Washington Post, он сказал британскому правительству, что русские «могут страдать, как никто другой». Это пятый экономический кризис, с которым страна столкнулась за 25 лет — после 1998, 2008, 2014 и 2020 годов. Любой человек старше 40 лет помнит чрезвычайные экономические потрясения, вызванные распадом Советского Союза.

Люди научились приспосабливаться, а не паниковать (или бунтовать)», — отмечается в тексте.

Кроме того, части российской экономики «уже давно достаточно оторваны от Запада». «Это происходит за счет более низкого роста, но делает недавнее усиление изоляции менее болезненным. В 2019 году объем прямых иностранных инвестиций в страну составил около 30% ВВП по сравнению со средним мировым показателем в 49%. Стране требуется относительно немного зарубежных поставок сырья. Таким образом, дополнительная изоляция не оказала большого влияния на цифры на сегодняшний день», — поясняет The Economist.

Санкции останутся

Третий фактор относится к углеводородам. Согласно недавнему отчету Международного энергетического агентства, санкции оказали ограниченное влияние на добычу нефти в РФ. «С момента вторжения Россия продала ЕС ископаемого топлива на сумму около $85 млрд.

То, как Россия тратит накопленную таким образом иностранную валюту, остается загадкой, учитывая санкции против правительства.

Однако нет никаких сомнений в том, что эти продажи помогают России продолжать закупать импорт, не говоря уже о выплате солдатам и покупке оружия», — пишет издание.

По оценкам авторов, «Санкции останутся. ЦБ признает, что, хотя Россия не слишком полагается на иностранные материалы, она отчаянно нуждается в иностранном оборудовании. Со временем санкции дадут о себе знать, и Россия будет производить товары худшего качества по более высокой себестоимости», — заключили британские журналисты.

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