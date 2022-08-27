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The Economist: исторический опыт и действия ЦБ помогли России выдержать санкции Запада

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Исторический опыт в плане преодоления кризисов, действия Центробанка, а также нефть стали основными факторами, благодаря которым Россия смогла выдержать западные санкции. Об этом пишет The Economist.

В публикации указали, что основную роль в преодолении антироссийских санкций сыграли действия Банка России, которые не допустили коллапса в экономике. Речь идет о том, что произошло увеличение ставок в совокупности с контролем за капиталом.

По мнению авторов, России неплохо помог исторический опыт в плане преодоления кризисов. То есть всего за четверть века страна сталкивается уже с пятым кризисом. Предыдущие же были в 1998, 2008, 2014 и 2020 годах.

В издании отметили, что третий фактор связан с углеводородами, а в частности с нефтью. С начала спецоперации России на Украине Евросоюз закупил у РФ нефти на $85 млрд. Поэтому российская экономика смогла выдержать санкционное давление даже лучше самых оптимистичных прогнозов.

26 августа ТАСС со ссылкой на заявление норвежского правительства сообщило, что власти Норвегии присоединились к седьмому пакету санкций против России, введенных ЕС 21 июля.

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