Минобороны России опубликовало кадры боевого дежурства расчетов радиолокационных станций «Ниобий».
Это приспособление помогает вовремя реагировать на атаки со стороны ВСУ. Система может обнаружить беспилотники, РСЗО, а также баллистическую ракету «Точка-У» на дальности 400 км.
Россия решила провести военную спецоперацию на Украине, чтобы избежать Третьей мировой войны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Заместитель генсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу заявила, что итоговый документ по ДНЯО не удалось согласовать и подписать из-за обсуждения темы конфликта на Украине.
«Должна отметить, что эта Обзорная конференция проводилась в весьма конкретной атмосфере. И думаю, что это влияние было весьма большим», — цитирует Никамицу РИА «Новости».
По ее словам, конфликт на Украине «стал наибольшей причиной того, что эта конференция не смогла принять консенсусный документ».
Российский представитель отметил, что Москва предложила изменить некоторые пункты документа, но это не было услышано коллегами из других стран: «У нашей делегации есть только самые ключевые возражения по некоторым пунктам, которые носят откровенно политический характер».
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с допросом пленных служащих ВСУ. По его словам, они «охотно отвечают на вопросы».
«Так их и бросают на убой отдельными маленькими группами. По пять-семь человек. Отбирают, словно лишних бычков из стада, и вперед, на заклание, за Бандеру и его отребье».
На видео мужчины представляются и рассказывают о личном составе и вооружении.
Посол Анголы также отметил в комментарии РИА «Новости», что импорт газа из его страны, а она занимает 3-е место в Африке по объемам залежей газа, для Европы обойдется дороже российского.
В Анголе могут начать работать карты «Мир». Об этом РИА «Новости» рассказал посол страны Аугушту да Силва.
По его словам, это возможно технически. Но все будет зависеть от уровня экономических отношений с Россией.
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал «политическими идиотами» в США тех, «ведет дело к ядерной войне».
Таким образом политик прокомментировал видео, на котором американский стример в компьютерном симуляторе наносит ядерный удар по США с криками «Прощай, Россия!» Возможно, он перепутал страны.
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев с позывным «Коммунист» заявил, что на него совершили покушение еще в мае.
«По факту сегодня проводится оперативно-разыскная деятельность и следственные мероприятия», — рассказал он РИА «Новости».