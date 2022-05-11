Что происходит с транзитом российского газа через Украину

Украина оставила для транзитного газа в Европу единственный вход, утверждают в «Газпроме». «Оператор газотранспортной системы Украины» указал на форс-мажор: ГИС «Сохрановка«и КС «Новопсков» в Луганской области находятся под контролем РФ. Но в российском холдинге не увидели обстоятельств, препятствующих дальнейшим поставкам топлива. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украина пропускает российский транзитный газ только через один вход. Об этом в среду, 11 мая, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия-24».

«Украина оставила для транзита в Европу только один вход, что существенно снижает надежность ее газоснабжения», — констатировал он.

По его словам, объемы газа, поступающего в Германию через Украину, снизились на 25% по сравнению с показателями за 10 мая.

Форс-мажор на Украине...

Во вторник «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТС) проинформировал о прекращении с 7 часов утра 11 мая транзита через газоизмерительную станцию «Сохрановка» и пограничную компрессорную станцию «Новопсков» в Луганской области. На долю последней приходилось около трети поставляемого в Европу газа — до 32,6 млн куб. м. в сутки.

Украинская сторона объяснила эти шаги «наступлением форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через «Сохрановку» и «Новопсков», которые теперь находятся под российским контролем».

В ОГТС отметили, что для выполнения обязательств перед европейскими компаниями возможен временный перенос мощностей с «Сохрановки» на точку соединения «Суджа», которая находится на контролируемой Украиной территории.

...который не увидели в России

Однако в «Газпроме» накануне заявили, что получили уведомление от ОГТС, но не видят никаких причин для прекращения поставок топлива через «Сохрановку». И эта ГИС, и «Новопсков», как сообщили в российской компании, продолжают работать. При этом для переноса транзита на «Суджу» нет технологических возможностей, утверждают в холдинге.

В «Газпроме» подчеркнули, что полностью выполняют все обязательства по контрактам перед европейскими потребителями и оплатили использование украинской ГТС.

«Украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков» и продолжают это делать, транзит через «Сохрановку» обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет», — сказал Куприянов.

После начала специальной военной операции РФ на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.

На этом фоне Владимир Путин издал указ о переводе расчетов за поставки газа «недружественным странам» на рубли — пока с этой схемой согласны лишь несколько стран. Транзит газа через территорию Украины не прекращался, а «Газпром» продолжал поставки «в соответствии со всеми заключенными контрактами».

Какой контракт действует с Украиной

В декабре 2019 года российская и украинская стороны заключили контракт, рассчитанный на пять лет — до конца 2024 года. Общий объем прокачки по нему должен составить 225 млрд кубометров газа. При этом на 2021-2024 годы соглашение предусматривает по 40 млрд кубометров в год.

Летом прошлого года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что допускает возможность увеличения объема транзита газа через территорию Украины выше текущих обязательств после окончания срока контракта.

Однако, по его словам, этот вопрос должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Он отмечал, что участие немецких партнеров в переговорном процессе «полностью обоснованно, учитывая обозначенные планы ЕС по декарбонизации экономики».

15 декабря 2021 года в российском холдинге подчеркивали, что «Газпром» продолжает «надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину».

Другие маршруты

На сайте «Газпрома» основными задачами на европейском рынке называются «сохранение лидирующих позиций, обеспечение надежного газоснабжения, а также повышение эффективности сбытовой деятельности».

«Европейские страны более 50 лет являются важнейшими потребителями российского газа. «Газпром» является крупнейшим экспортером газа на рынок Европы», — отмечают в компании.

С целью повышения надежности поставок «Газпром» стал инициатором реализации газотранспортных проектов «Северный поток» (газопровод, напрямую соединивший газотранспортные системы России и Европы, выведен на проектную мощность в 2012 году) и «Турецкий поток» (газопровод из России в Турцию через Черное море, первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы, поставки газа осуществляются с января 2020 года), говорится в релизе российского холдинга.

В 2022 году ожидалось окончание сертификации еще одного газопровода из России в страны Евросоюза — «Северного потока — 2». В настоящий момент проект приостановлен.