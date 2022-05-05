«Северный поток — 2» пойдет по другому пути. Как в «Газпроме» используют проект

Избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток — 2» будут использованы для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России, сообщили в «Газпроме». В холдинге также пояснили, что если Германия примет решение о запуске газопровода, то в работу может быть включена только одна нитка со 100%-ной загрузкой, а начало включения второй будет возможно не ранее 2028 года.

«Газпром» задействует избыточные сухопутные мощности проекта «Северный поток — 2» для развития газоснабжения субъектов на северо-западе России. Об этом в четверг, 5 мая, проинформировали в компании.

При этом, если Германия примет решение о запуске газопровода, то в работу может быть включена только одна нитка со 100%-ной загрузкой, отметили в холдинге.

«В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод «Северный поток — 2» не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона «Газпром» принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток — 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», — цитирует заявление ТАСС.

Приостановка сертификации

Напомним, 22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкий кабмин приостанавливает сертификацию проекта «Северный поток — 2» после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства.

В сегодняшнем сообщении «Газпром» допустил, что власти Германии могут в дальнейшем принять решение о вводе в эксплуатацию «Северного потока — 2». «В этом случае в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100%-ной загрузкой.

Начало включения в работу второй морской нитки газопровода «Северный поток — 2» возможно будет не ранее 2028 года», — разъяснили в компании.

Добавим, что 29 апреля член комитета Бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил о необходимости запустить «Северный поток — 2». Он отметил, что существует проблема серьезнее — полная блокировка евразийских торговых отношений из-за санкционного режима.

Также сообщалось, что федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания готовится к энергетическому коллапсу из-за закрытия «Северного потока — 2» и критического дефицита газа.

Главное о проекте

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Российский «Газпром» является основным инвестором «Северного потока — 2», однако до половины стоимости проекта и инвестиций внесли европейские компании — Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea. При этом Shell 28 февраля приняла решение отказаться от участия в проекте.

Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019-го, однако из-за санкций США работы задерживались.

Что касается уже работающих маршрутов транзита российского газа в Европу, то на фоне требований Москвы об оплате в рублях поставки топлива в Польшу и Болгарию были приостановлены. Кроме того, с начала апреля страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – отказались от природного газа из РФ.