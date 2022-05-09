Кому Россия будет продавать нефть под санкциями

Российские нефтяные компании ищут новые направления и выстраивают новые логистические цепочки, добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, Москва рассматривает ряд новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти, объем экспорта сырья уже вырос по нескольким направлениям.

Кабмин намерен частично восстановить добычу нефти в мае 2022 года после ее снижения в апреле. По состоянию на первые дни этого месяца ситуация уже стабилизировалась, утверждает вице-премьер РФ Александр Новак.

«Если смотреть на показатели начала мая, то они лучше апреля. Ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что показатели в мае будут частично восстановлены и будут лучше», — заявил чиновник.

Он добавил, что Россия начала продавать нефть ряду новых покупателей, объем поставок российской нефти вырос по нескольким направлениям.

«Безусловно, российские нефтяные компании в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов экспорта нефти по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион», — сказал Новак.

По его словам, Москва рассматривает ряд новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти. Один из вариантов — расширение трубопровода в Китай ВСТО [«Восточная Сибирь — Тихий океан»]. Речь также идет о строительстве новых портовых мощностей. Для обсуждения этих вопросов создана рабочая группа, сообщил вице-премьер.

Отметим, что в Евросоюзе продолжается дискуссия о параметрах шестого пакета санкций в отношении РФ, предусматривающего эмбарго на поставки российской нефти.

Как передавал Bloomberg, Россия готова предоставить Индии большие скидки на прямые продажи нефти на фоне международного давления и снижения спроса на сырье. В частности, Москва предлагает платить за сорт нефти Urals с дисконтом до $35 за баррель.

Российская нефть сейчас под санкциями США и Великобритании.

Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 29 апреля 2022 года составила 1,372 млн тонн, снизившись почти на 9% по сравнению с уровнем марта, когда среднесуточная добыча нефти составляла 1,504 млн тонн.

«В марте снижение добычи к уровню февраля составило только 0,33%. За первую декаду апреля снижение достигло 6%, к середине месяца оно ускорилось до 7,5%. С весны 2021 года Россия преимущественно плавно наращивала производство нефти. Однако в марте 2022 года Россия столкнулась с комплексными международными санкциями из-за ситуации на Украине.

Санкции запрещают инвестиции в разведку, добычу и переработку нефтяного сырья в России. Кроме того, многие западные компании и трейдеры уже отказались закупать российскую нефть.

Министр финансов РФ Антон Силуанов подтверждал, что Россия в 2022 году может потерять до 17% нефтяной добычи из-за санкций», — пишет ТАСС.

В свою очередь, первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщал о начале составления списка перспективных инфраструктурных нефтегазовых объектов, которые могут быть построены для диверсификации поставок. При этом он не уточнил, к какому сроку может быть завершена эта работа.

Президент РФ Владимир Путин ранее потребовал ускорить выполнение инфраструктурных проектов для экспорта энергоресурсов на рынки Юга и Востока: железнодорожных, трубопроводных, портовых. По его словам, вместе с нефтегазовыми компаниями нужно составить план расширения экспортной инфраструктуры в страны Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, предусмотреть строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири.