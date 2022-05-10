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Украина прекращает транзит российского газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая

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Matthias Rietschel/AP

Оператор ГТС Украины (ОГТС) сообщил о приостановке с 11 мая транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» в Луганской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщении оператора.

Как рассказали в ОГТС, это связано с наступлением форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и пограничную станцию «Новопсков», находящиеся под контролем России.

Прием газа перестанет осуществляться 11 мая с 07.00.

Оператор подчеркнул, что для выполнения обязательств перед европейскими компаниями возможен временный перенос мощностей с «Сохрановки» на точку соединения «Суджа», которая находится на контролируемой Украиной территории.

Ранее сообщалось, что заявки европейских потребителей на транзит газа из России по территории Украины снизились на 6,4% и составят 92,4 млн кубометров в сутки.

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