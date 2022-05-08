Чрезвычайная ситуация. Европа готовится к отключению газа из России

Евросоюз потребует от своих членов делиться газом, если Россия прекратит поставки, — о таком плане Брюсселя со ссылкой на источники пишет испанская газета El Pais. По данным издания, ЕС начал поиск альтернативных поставщиков энергоносителей. ЕК считает, что примерно две трети от общего объема российского газа, потребляемого в Европе, могут быть заменены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Еврокомиссия планирует 18 мая одобрить план на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа. Об этом написала в воскресенье, 8 мая, газета El Pais.

Чрезвычайная ситуация

Брюссель предупреждает, что в случае ЧС в энергетическом секторе меры коснутся почти всех партнеров по Евросоюзу. Те, у кого есть другие источники поставок, такие как Испания, должны будут делиться своим газом со странами, пострадавшими от прекращения снабжения, утверждается в материале.

По данным издания, европейские власти потребуют применять нормирование энергии, которое начнется с промышленного сектора, таким образом, чтобы компании в менее затронутых странах не имели конкурентного преимущества перед предприятиями в более пострадавших государствах.

Нормирование потребления

Предполагается также, что Брюссель использует регламент о безопасности поставок, действующий с 2017 года, для введения мер, гарантирующих достаточное поступление газа определенным клиентам — домохозяйствам и существенно важным социальным службам — всех стран сообщества и смягчающих последствия ЧС.

Согласно этим нормам, каждое пострадавшее государство может ввести свои собственные правила по нормированию. Кроме того, страны, испытывающие проблемы с поставками, смогут обратиться к пункту о солидарности, что заставит соседние государства оказать им поддержку.

Объявление чрезвычайной обстановки, затрагивающей сразу несколько членов сообщества или весь ЕС, находится в компетенции ЕК. По предварительным оценкам, при полном прекращении поставок российского газа предусмотренные в регламенте меры придется принимать практически всем партнерам по Евросоюзу.

«В некоторых странах потому, что прекращение напрямую повлияло бы на них. А в других — потому, что они будут вынуждены сократить промышленное потребление, чтобы помочь соседям», — пояснили собеседники газеты.

Предусматривается, что Брюссель будет отвечать за проверку применения положения о солидарности. В случае проблем с поставками первые меры будут добровольными и направленными на сокращение потребления в промышленном секторе.

Заменить российский газ

ЕС начал поиск альтернатив по поставкам энергоносителей, отмечается в публикации. В то же время Брюссель признает, что в краткосрочной перспективе практически невозможно заменить российский газ уже в 2022 году. При этом ЕК считает, что из 155 млрд куб. м топлива, которые ежегодно поступают из РФ, две трети могут быть заменены.

На российские поставки в Европе приходится до 45% потребляемого газа, пишет ТАСС.

«Две страны ЕС — Финляндия и Болгария — на все 100% зависят от поставок из России. В Германии российский газ составляет 61,9%. Значительны объемы потребления и у Австрии (70,1%), Греции (96,4%), Латвии (76,5%), Словакии (84,1%), Венгрии (64,1%), Дании (53,1%), Польши (64,2%) и Чехии (57,7%)», — отмечается в материале агентства.

Оплата в рублях

В конце марта президент РФ заявил о переходе на оплату поставок газа в «недружественные» страны в российской валюте. Новое требование Москвы уже привело к приостановке импорта топлива в Польшу и Болгарию. Ранее от российского газа отказались страны Балтии — Литва, Эстония и Латвия.

Страны G7 не намерены оплачивать поставки российского газа в рублях, утверждает глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, назвав это решение Москвы попыткой раскола. Кроме того, источники в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии сообщали, что все государства G7 просят свои компании не принимать рублевые счета за газ.

На этом фоне 6 мая официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что дискуссия в ЕС по шестому пакету санкций в отношении России продолжается.

Сообщалось, что он может включать отключение от SWIFT еще нескольких российских банков, рестрикции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти вплоть до эмбарго на ее поставки из России на уровне ЕС.

Последствия прекращения поставок газа

Наиболее чувствительным, по подсчетам местных властей, отказ от российского газа стал бы для Германии — при этом речь идет не столько о бытовом неудобстве, сколько о промышленном кризисе с потерями до 6,5% от годового объема производства ($240 млрд) и простоем в течение двух с половиной лет.

«Речь идет не о понижении температуры отопления в домах на два градуса. Вопрос в том, потеряем ли мы целую отрасль, такую как химическая промышленность», — пояснял президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Не могут себе позволить отказаться от газа и другие страны Запада.

«Отсутствие российского газа навредило бы нам в Австрии или в Европе больше, чем Владимиру Путину», — отмечала глава австрийского минэнерго Леоноре Гевесслер.

На 85% от российского газа и на 64% от нефти из РФ зависит и Венгрия. Премьер-министр республики Виктор Орбан подчеркивал, что Будапешт не станет поддерживать санкции на импорт топлива, поскольку иначе «вся страна окажется парализована», придется закрыть многие предприятия.

Проблемы с запретом на импорт газа из РФ видят и в Испании: источники газеты El Mundo в местной промышленности — лишь на 6% зависящей от поставок из РФ — также боятся убытков, но не из-за отсутствия топлива, а из-за дороговизны перестройки цепочек поставок и поиска поставщиков, а также перспективы судебных издержек.

Централизованные закупки

Еще осенью прошлого года страны ЕС рассматривали возможность экстренных совместных закупок газа у России в попытке гарантировать для себя максимально выгодную цену.

Как писала The Daily Telegraph, речь могла бы идти о схеме, аналогичной той, которая использовалась для централизованной закупки Брюсселем вакцин от коронавируса. Тогда Еврокомиссия вела переговоры от имени всех стран, входящих в объединение, что, по ее оценкам, помогло обеспечить более низкую цену на препараты.

Источники издания отметили, что применительно к газу речь шла об одной из тех возможностей, которые обсуждаются европейскими чиновниками. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предполагал, что Европе, вероятно, потребуется больше российского газа, чем было оговорено. Он напомнил, что власти Испании предложили, чтобы переговоры по закупкам газа вели европейские власти от имени государств-членов сообщества, а не каждая страна сама по себе, как это происходит сейчас.