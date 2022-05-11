Военная операция России на Украине. День 77-й

09:05

⚡️Последние украинские войска в городе Рубежное Луганской области «практически» заблокированы на заводе «Заря» — помощник Кадырова Апты Алаудинов.

▪️ «Мы были все эти дни заняты блокированием завода «Заря». У нас была задача от левого фланга завода «Заря» до Кудряшовки (село под Рубежным — «Газета.Ru») вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника. Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод «Заря», — подчеркнул он.

▪️ Он уточнил, что войска ЛНР и чеченский спецназ «Ахмат» также вышли к селу Воеводовка под Рубежным.