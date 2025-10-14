Актер Алек Болдуин объяснил, почему врезался в дерево на внедорожнике

Американский актер Алек Болдуин рассказал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подробности дорожного происшествия в престижном районе на Лонг-Айленде (Нью-Йорк).

По словам артиста, авария произошла после того, как его автомобиль подрезал «мусоровоз размером с кита». Из-за маневра грузовика Болдуин потерял управление и врезался в дерево. В результате происшествия никто не пострадал, однако внедорожник, принадлежавший супруге актера, получил значительные повреждения.

«Я разбил машину жены и мне очень жаль... Я в порядке, мой брат тоже в порядке», — написал он.

До этого портал TMZ сообщил, что Алек Болдуин и его брат Стивен стали участниками ДТП. Внедорожник Range Rover, на котором передвигались братья, врезался в дерево. В результате столкновения у автомобиля был поврежден бампер и капот.

В 2021 году во время съемок фильма «Ржавчина» Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Спасти Хатчинс не удалось. Против Болдуина возбудили уголовное дело, которое впоследствии было прекращено. Суд пришел к выводу, что причиной трагедии стала неосторожность ассистента Ханны Гутьеррес-Рид, которая заряжала оружие. В апреле 2024 года она получила 18 месяцев тюрьмы.

В феврале актер жаловался, что у него развилось психическое расстройство после трагедии на съемках.

Ранее автомобиль телеведущего Дмитрия Диброва попал в массовое ДТП в Подмосковье.