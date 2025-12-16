Экспорт автомобилей из Китая в Россию сократился на 68%

Автоэксперт Целиков: поставки легковых автомобилей из Китая в Россию снизились на 68%

Поставки автомобилей в Россиию из Китая за 11 месяцев 2025 года снизились на 68%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В ноябре напрямую из Китая в Россию ввезено 36,9 легковых и коммерческих автомобилей, это на 39% меньше, чем в ноябре прошлого года. За 11 месяцев снижение поставок готовых автомобилей из Китая еще более значимое (-68%). Общий объем за 11 месяцев всего 259 тысяч штук», — сообщил Целиков.

По его словам, ввоза китайских автомобилей в Россию снизился из-за сокращения внутреннего рынка, огромных стоков нераспроданных автомобилей и из-за запуска сборочных производств на территории РФ.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

