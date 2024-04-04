Назван лучший китайский кроссовер с пробегом по низкой цене

Китайскую модель с пробегом Changan CS35, которую в России можно приобрести за 1 млн руб., назвали одной из лучших среди китайских компактных «бюджетников». Таким мнением поделился автоэксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

«За 1 млн руб. – машины с пробегом 50–100 тыс. км. Возможно, по набору свойств это лучший из китайских компактных «бюджетников» своего периода. Нареканий общего плана к нему немного, набор главных агрегатов вызывает доверие. Выпускали до 2019 года, с 2016 года – крупноузловая сборка в Липецке», — отмечает специалист.

Зиновьев добавил, что также встречается белорусская сборка.

Автомобиль продается только с передним приводом. По своим габаритам CS35 чуть больше Renault Sandero. Модель оснащена 1,6-литровым мотором на 113 л. с., который сочетается с МКП или АКП. При этом автоэксперт отметил, что ремень генератора и топливный насос не отличаются стойкостью. Модели на «автомате» получили японский Aisin AW60–40LE, который выдержит 200–250 тыс. км.

До этого водителям объяснили, как выбрать правильный сервис для техобслуживания. По словам автоэкспертов, первым признаком добросовестного СТО будет то, что представители компании открыто говорят о соблюдении стандартов и рекомендаций автопроизводителей. Клиентам важно обратить внимание, имеет ли организация доступ к оригинальным запчастям и техжидкостям высокого качества, говорят эксперты.

Другим важным критерием является профессионализм сотрудников. Правильные автосервисы размещают информацию об обучении своих работников на онлайн-ресурсах. Также одним из важнейших факторов будет предоставление СТО гарантии на работу и устанавливаемые запчасти.

Ранее были названы признаки скорой поломки коробки передач.