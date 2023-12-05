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Хантымансиец врезался в здание магазина и избил очевидца аварии

Mash: в Югре водитель протаранил магазин и избил очевидца

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Телеграм-канал «Инцидент Кузбасс»

Кроссовер Lexus «Лексус», зарегистрированный на экс-полковника полиции, протаранил магазин в Кузбассе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia. После этого пассажиры авто избили свидетеля аварии.

По данным канала, Руслан шел домой по Строительной в Юрге в тот момент, когда внедорожник врезался в здание магазина. От неожиданности очевидец сказал несколько слов об аварии сидевшим в салоне авто пассажирам, однако это им не понравилось. Они накинулись на Руслана с кулаками и избили его.

Отмечается, что автомобиль Lexus зарегистрирован на бывшего полковника полиции и в момент ДТП он находился в салоне. За рулем был его сын Кирилл, помогала наносить побои жена экс-полицейского.

Сестра юргинца рассказала, что сотрудники, которые приехали на место происшествия, не остановили драку, просто оттащили экс-полковника. После нападения Руслан дошел до дома с сотрясением и открытым переломом руки. Родственники пострадавшего говорят, что Кирилла отпустили без протокола. Руслан находится в больнице и собирается писать заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Волжском три человека пострадали в ДТП с полицейским грузовиком и фурой.

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