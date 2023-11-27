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Стало известно, какие китайские машины чаще попадают в ДТП в России

«Ингосстрах»: Chery, Haval и Geely чаще остальных попадали в ДТП

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

С января по октябрь 2023 года в России среди автомобилей китайских марок чаще всего попадали в ДТП машины Chery, Haval и Geely. Об этом сообщили в страховой компании «Ингосстрах», передает ТАСС.

На четвертом месте в рейтинге следует Exeed, пятерку замкнула Isuzu. В 2022 году по итогам девяти месяцев в аварии чаще попадали Haval, Chery, Geely, Lifan и Isuzu. Чаще всего дорожные происшествия с китайскими автомобилями в текущем году происходили в Москве, Санкт-Петербурге (1387 авто), Московской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае.

По данным аналитиков, количество ДТП в 2023 году с участием машин китайских марок выросло на 87,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средняя стоимость ремонта китайских автомобилей увеличилась на 23,5% год к году, рост стоимости связан с резким увеличением количества отремонтированных машин, произведенных в Китае, отметили в компании.

Ранее стало известно, что автомобили Hyundai и Kia начнут продавать в России под маркой GAC.

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