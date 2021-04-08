Полиция и Росгвардия преследуют лихача на юго-западе Москвы

Несколько автомобилей полиции и Росгвардии преследуют лихача на юго-западе Москвы, передает РИА «Новости».

Как сообщает агентство, на пересечении улиц Вавилова и Панфенова, примерно в 03.00 мск, несколько экипажей ДПС попытались заблокировать черный автомобиль, но водитель сумел уйти. Силовики в настоящее время продолжают преследовать автомобилиста по улице Вавилова, направляясь юг столицы.

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