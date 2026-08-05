Новая Мара Багдасарян, таксист-нокаутер. Что произошло на российских дорогах за сутки

В Москве лишили прав водительницу Mercedes-Benz без номеров, устроившую гонки с полицией. В Красноярском крае водитель не смог выбраться из загоревшейся машины после лобового ДТП, а в Приморье водитель ударил в челюсть подростка после того, как в его машину попали мячом. Об этих и других происшествиях на российских дорогах – в материале «Газеты.Ru».

Преемница Мары Багдасарян

В Москве лишили водительских прав 22-летнюю Сабину Х., которая пыталась уйти от полицейской погони по городским улицам на автомобиле Mercedes-Benz без номеров. Свой поступок она объяснила «спортивным интересом», сообщил Telegram-канал Mash. Также девушка призналась, что ежемесячно тратит около 50 тыс. рублей на штрафы за нарушение ПДД.

Инцидент на Варшавском шоссе закончился ДТП с автомобилем Haval и жестким задержанием нарушительницы. Суд лишил ее права управления транспортными средствами на 1,5 года.

А в Саратове накануне вечером водитель питбайка сбил сотрудника ГИБДД. Водитель питбайка при виде полицейского патруля пытался увеличить скорость, чем привлек внимание инспекторов. Они пытались его остановить, но водитель направил свой мотоцикл прямо на полицейского и наехал на него. Мотоциклиста, тем не менее, удалось задержать.

«Задержанным оказался ранее судимый 27-летний местный житель. Пройти освидетельствование на состояние опьянения отказался», — отмечается в сообщении регионального управления МВД.

Водительница маршрутки против вдовы участника СВО

Женщина-водитель маршрутки в Челябинске отказалась везти вдову участника СВО по транспортной карте, выданной пассажирке в качестве помощи после гибели мужа. Конфликт был зафиксирован на видео.

По данным Telegram-канала «Агентство чрезвычайных новостей», пассажирку высадили из маршрутки несмотря на то, что она пыталась объяснить ситуацию. В отношении транспортной компании после случившегося будет проведена проверка.

А в Ростове-на-Дону пассажир такси вызвал водителя на драку и получил от него нокаутирующий удар. Конфликт разгорелся после того, как водитель прибыл по адресу, а заказчики выясняли между собой отношения и не спешили садиться в машину. После того, как таксист сделал замечание, один из пассажиров начал оскорблять его.

Затем произошла драка, в ходе которой водитель отправил пассажира в нокаут.

В Приморье тем временем автовладелец напал на подростков, попавших мячом по его машине, припаркованной на детской площадке. Конфликт произошел в городе Фокино.

«Сначала он начал орать на детей, а потом ударил моего сына по челюсти. Угрожал расправой, не разбираясь даже, что это не мой сын пнул мяч», — приводит слова матери пострадавшего мальчика Telegram-канал Newsbox24.

Возбуждено дело о поджоге

В Ростове-на-Дону полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества общеопасным способом после пожара на АЗС и автостоянке, уничтожившего более 20 автомобилей. О происшествии подробно писала «Газета.Ru».

«В кратчайшие сроки оперуполномоченные уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого, которым оказался 43-летний житель города Мелитополя. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Сейчас с ним проводятся необходимые следственные действия», — отмечается в сообщении полиции.

Не смог выбраться

Тяжелое ДТП с пожаром произошло накануне в Красноярском крае в районе села Кускун. Там легковой автомобиль столкнулся с «Газелью» и загорелся. Очевидцы ДТП смогли перерезать ремень безопасности и достать из салона пассажира. Водитель же получил в ДТП и пожаре несовместимые с жизнью травмы.

Еще один пожар на проезжей части произошел в центре Москвы,

на Малой Дмитровке. Там загорелся легковой автомобиль. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «112», видно, что пламя полностью охватило машину. Ее потушили сотрудники МЧС.

А на Киевском шоссе в Москве движение оказалось заблокировано после тяжелого ДТП с двумя грузовиками. На кадрах с места происшествия видно, что самосвал после столкновения с фургоном опрокинулся в кювет. У фургона оказалась полностью смята кабина.

В районе ВДНХ в Москве трамвай сошел с рельсов после того, как его протаранил туристический автобус. На кадрах с места происшествия видно, что водитель автобуса на повороте не пропустил трамвай и врезался в его правый борт. Московский метрополитен уже пообещал взыскать с виновного причиненный ущерб, в том числе за сбой в движении транспорта.