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Автомобили

Водитель сгорел заживо после лобового столкновения с «Газелью» в Красноярском крае

В Красноярской области водитель сгорел в автомобиле после ДТП
Telegram-канал Kras Mash

В Красноярской области на трассе в районе села Кускун произошло ДТП участием «Газели» и легкового автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что движение по дороге полностью парализована. В середине проезжей части заметен горящий автомобиль. От него поднимаются клубы черного дыма. Также пострадала и «Газель». У нее разрушен прицеп. Также видно, что по дороге разбросаны автомобильные детали.

По данным источника, произошло лобовое столкновение внедорожника и грузовой «Газели». От удара легковой автомобиль загорелся. Водитель не сумел выбраться из салона и не выжил. Пассажира успели спасти очевидцы, перерезав ремень безопасности.

Пассажир с травмами госпитализирован, его состояние уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и спасатели. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого в Подмосковье водитель сгорел в автомобиле после удара об дерево.

Ранее очевидцы сняли на видео горящую Lada Priora с людьми в Дагестане.

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