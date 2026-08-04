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Автомобили

Преемницу Мары Багдасарян, устроившую гонки с ГАИ в Москве, лишили прав

Mash: женщину, куражившуюся над ДПС «из спортивного интереса», лишили прав
Telegram-канал «Mash»

В Москве суд лишил водительских прав 22-летнюю Сабину Х., которая на Варшавском шоссе устроила погоню с полицией на Mercedes без номеров. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, девушка объяснила свой поступок «спортивным интересом». Также нарушительница рассказала, что регулярно ездит без номеров. Ежемесячно за превышение скорости она отдает около 50 тыс. рублей. При этом она работает кассиром, и зарплаты ей хватает, чтобы покрыть штрафы. В этот раз, по ее словам, она была трезва. Также она заявила, что в целом всегда выполняет требования инспекторов, но в этот раз неожиданно «испугалась за права» и решила уехать от патруля.

Погоня завершилась столкновением с автомобилем Haval и перегревом коробки передач. При этом автомобиль, на котором девушка пыталась скрыться, был семейным — его планировали продать, чтобы погасить долги. После инцидента родственники спрятали машину, однако Сабина пересела на BMW сестры, чтобы добраться до суда.

В итоге судья лишил ее водительских прав на полтора года за оставление места ДТП. Однако, как только девушка покинула здание суда, она тут же села за руль другого автомобиля и уехала.

Ранее сообщалось, что женщину на Mercedes без номеров жестко задержали после погони по Москве.

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