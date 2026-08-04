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Автомобили

Таксист нокаутировал пассажира, вызвавшего его на драку, и попал на видео

В Ростове на видео попало, как таксист несколько раз ударил пассажира

В Ростове водитель такси нанес несколько ударов пассажиру, который вызвал его на драку. Об этом сообщил Telegram-канал «АВТО БАТЯ».

По предварительной информации, водитель такси прибыл на вызов, но заказчики не спешили садиться в машину: пара выясняла отношения на улице. Таксист ждал несколько минут, после чего попросил их занять места в автомобиле.

Однако эта просьба вызвала агрессивную реакцию у мужчины-пассажира. Он начал грубить, оскорблять водителя и открыто вызывать его на драку, бросив фразу, что готов «побить» таксиста. Словесная перепалка переросла в физическое противостояние, в результате которого водитель несколько раз сбил пассажира с ног ударами по голове. О состоянии пассажира информации не поступало.

До этого таксист выгнал пассажиров-подростков из салона автомобиля за то, что они с ним плохо поздоровались. По словам пассажиров, они сели в машину, тихо поздоровались и попросили подключиться к музыке. В ответ таксист отменил заказ и сказал им выйти из машины, объяснив это тем, что подростки «не умеют здороваться».

Ранее пассажир такси объяснил, почему начал пинать водителя ногами по голове в Карелии.

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