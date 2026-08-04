«Ударил сына по челюсти»: владелец авто избил подростков за мяч, попавший в машину

В городе Фокино Приморского края местный житель напал на 13-летнего подростка после того, как мяч случайно задел его автомобиль, припаркованный прямо на детской площадке. Об этом сообщил Telegram-канал Newsbox24.

«Сначала он начал орать на детей, а потом ударил моего сына по челюсти. Угрожал расправой, не разбираясь даже, что это не мой сын пнул мяч. Когда я выскочила на улицу, чтобы защитить ребенка, этот мужчина еще и на меня начал кидаться, выбил из рук телефон, чтобы я не смогла сфотографировать его лицо», — рассказала мать пострадавшего.

По данным источника, подростки играли в мяч на специально оборудованной площадке, когда мяч отскочил и коснулся стоявшей там же машины. Через несколько минут из дома вышел владелец автомобиля вместе с собакой и начал кричать на подростков, а позже и бить.

Мать подростка намерена обратиться в полицию с заявлением о нападении. В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что подростки на каршеринге разбили два автомобиля и скрылись с места ДТП.