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Автомобили

Маршрутчица отказалась везти вдову участника СВО

В Челябинске водительница маршртки отказала в проезде вдове участника СВО

В Ленинском районе Челябинска водительница маршрутки отказалась принимать оплату проезда по транспортной карте, которую женщина получила в качестве меры поддержки после потери мужа в зоне СВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Я ей подала транспортную карту. Она отказалась меня везти. Мне очень обидно, аж трясет всю до сих пор», — рассказала пассажирка.

По данным канала, пассажирку высадили из салона, несмотря на то, что она пыталась объяснить ситуацию. Она успела снять на видео и водительницу, и регистрационный номер маршрутки, чтобы зафиксировать нарушение.

Теперь транспортную компанию, обслуживающую маршрут №19, может ждать проверка. Вопрос о правомерности действий водителя и соблюдении прав льготных категорий пассажиров будет выясняться.

До этого таксист-мигрант отказал в поездке покалеченному ветерану СВО. Пострадавшие рассказали, что когда водитель подъехал и разглядел, что перед ним ветеран с тяжелой инвалидностью (ампутированы рука и нога), он резко нажал на газ, развернулся и уехал.

Ранее сообщалось о депортации таксиста-мигранта из РФ за отказ везти тяжелораненого ветерана СВО.

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