Московский метрополитен засудит виновника аварии, врезавшегося в трамвай на ВДНХ

Московский метрополитен подаст в суд на виновника аварии с трамваем на ВДНХ

Московский метрополитен взыщет ущерб с водителя, въехавшего в трамвай 17-го маршрута, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Сегодня утром в Продольном проезде в районе ВДНХ произошло ДТП. Водитель туристического автобуса грубо нарушил правила дорожного движения, не убедился в безопасности маневра и въехал в трамвай 17-го маршрута. К счастью, никто не пострадал. Мы будем требовать компенсацию за восстановление трамвая, а также за задержку движения трёх трамвайных маршрутов в течение 36 минут», — сообщает канал.

Также там напомнили, что средний штраф за остановку движения трамваев составляет 8 тысяч рублей за 1 минуту задержки, и призвали всех водителей быть предельно внимательными возле трамвайных путей.

В июле в городе Миасс Челябинской области на трассе столкнулись легковой автомобиль Lada и машина скорой помощи. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как машина едет в темное время суток по трассе. За кадром слышен голос, утверждающий, что машина разогналась до 180 км/ч. После этого происходит столкновение. Далее следуют кадры с последствиями аварии. На них автомобили серьезно повреждены. У машины скорой смят капот и снесен бампер. Легковой автомобиль превратился в груду металла.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель снес скорую на скорости 180 км/ч и попал на видео.