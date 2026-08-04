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Автомобили

Крупное ДТП с грузовиками парализовало движение на Киевском шоссе

В Москве на Киевском шоссе два большегруза перегородили дорогу после столкновения
Telegram-канал ДТП и ЧП МОСКВА и МО

В Москве на Киевском шоссе возле деревни Яковлевское столкнулись два грузовика. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Последствия аварии попали на фотографии. На кадрах видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. У белого грузовика раздроблена кабина. Также заметны вмятины и на прицепе. Второй большегруз от удара съехал с дороги и оказался в кювете. При этом на дороге разбросаны автомобильные детали.

Авария провоцировала пробку. Причины и обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняются. Информации о пострадавших не поступало.

До этого в Дагестане произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого одна из машин вспыхнула. Последствия ДТП сняли на камеру очевидцы. На кадрах заметно, что объятый пламенем автомобиль стоит поперек дороги, а второй — отбросило в кювет. По данным источника, пассажиры горящего автомобиля не смогли самостоятельно выбраться из салона.

Ранее сообщалось, что на Каширском шоссе перевернулся грузовик, движение затруднено.

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