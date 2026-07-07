На видео попало, как мигрант-курьер обругал матом водителя за то, что ему не уступили дорогу

В Москве мигрант обругал водителя матом за то, что ему не уступили дорогу

Читатель «Газеты.Ru» прислал в редакцию видео дорожного конфликта с курьером на электровелосипеде с номером РЕ 33 4X и надписью на сумке 16543. Инцидент произошел в Москве.

«Ехал по Верхнемихайловскому проезду, как вдруг курьер выскочил от «Красного и белого» (у них там рядом пункт загрузки) и прямо с пешеходной дорожки резко вылетел на проезжую часть, и чуть не попал под колеса моего автомобиля. В результате пришлось применить экстренное торможение. Причем он встроился между машин — впереди тоже шла Audi, скорость у нас была около 40 км/час», — рассказал читатель.

В ответ на опасный маневр водитель подал продолжительный звуковой сигнал. После этого курьер начал преследование автомобиля. Водитель намеренно снизил скорость, чтобы выяснить намерения нарушителя.



«Я специально притормозил, чтобы узнать, как выглядит справедливость в данной ситуации, по его мнению. По факту я не сказал ему ни одного слова. Он предложил выйти поговорить. После того, как я вышел — он тут же ретировался, выкрикивая матерные слова за спину», — рассказал автор видео.



Редакция «Газеты.Ru» обратилась за разъяснением данной ситуации в компанию экспресс-доставки.

Ранее на видео попал мощный взрыв электросамоката.