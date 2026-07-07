Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

На видео попало, как мигрант-курьер обругал матом водителя за то, что ему не уступили дорогу

В Москве мигрант обругал водителя матом за то, что ему не уступили дорогу

Читатель «Газеты.Ru» прислал в редакцию видео дорожного конфликта с курьером на электровелосипеде с номером РЕ 33 4X и надписью на сумке 16543. Инцидент произошел в Москве.

«Ехал по Верхнемихайловскому проезду, как вдруг курьер выскочил от «Красного и белого» (у них там рядом пункт загрузки) и прямо с пешеходной дорожки резко вылетел на проезжую часть, и чуть не попал под колеса моего автомобиля. В результате пришлось применить экстренное торможение. Причем он встроился между машин — впереди тоже шла Audi, скорость у нас была около 40 км/час», — рассказал читатель.

В ответ на опасный маневр водитель подал продолжительный звуковой сигнал. После этого курьер начал преследование автомобиля. Водитель намеренно снизил скорость, чтобы выяснить намерения нарушителя.
 
«Я специально притормозил, чтобы узнать, как выглядит справедливость в данной ситуации, по его мнению. По факту я не сказал ему ни одного слова. Он предложил выйти поговорить. После того, как я вышел — он тут же ретировался, выкрикивая матерные слова за спину», — рассказал автор видео.
 
Редакция «Газеты.Ru» обратилась за разъяснением данной ситуации в компанию экспресс-доставки.

Ранее на видео попал мощный взрыв электросамоката.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 7 июля. Пенсии без справок, новые лимиты для ареста имущества и отмена домашки для первоклассников
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!