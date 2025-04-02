«Будут покойники». К чему приведет перевод самокатчиков на дороги

Депутаты Госдумы, опрошенные «Газетой.Ru», предложили убрать самокаты и электровелосипеды с тротуаров на выделенные полосы у края проезжей части. В Санкт-Петербурге этого попросили депутаты Заксобрания города. Число наездов на пешеходов растет, за прошлый год ДТП с индивидуальным транспортом выросло на 43%, подсчитали в МВД. «Газета.Ru» спросила экспертов транспортной отрасли, что делать с этой проблемой.

Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга обратились к министру транспорта России Роману Старовойту с просьбой запретить передвижение электровелосипедов по тротуарам, сообщил петербургское ЗакС во вторник, 2 апреля. В 2024 году число ДТП с участием СИМ (самокаты, моноколеса, электровелосипеды, гироскутеры и другие подобные устройства) выросло на 43% по сравнению с 2023-м, а количество пострадавших в них возросло на 45%, до 4,6 тыс. человек, ранее заявил в ходе выступления в Мосгордуме начальник научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России Дмитрий Митрошин.

«В абсолютных показателях цифры не очень велики, но, как видите, пугает динамика по погибшим.

Более чем на четверть по сравнению с прошлым годом количество выросло», — приводит его слова «Интерфакс».

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По данным главы научного центра ГИБДД, в прошлом году в России в авариях с СИМ погибло 54 человека (51 из них – пользователи этих транспортных средств), наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве и Краснодарском крае. Получили ранения в таких авариях 4,6 тыс. человек, что на 44,5% больше, чем годом ранее.

На проезжую часть

На фоне роста аварийности российские власти обсуждают ужесточения правил пользования СИМ. В числе предложений – запрет на их движение по тротуарам, либо установка приоритета: велодорожка, край проезжей части и в последнюю очередь – тротуар.

Такие предложения прозвучали на совещании в правительстве России по внесению поправок в правила дорожного движения, касающихся передвижения на средствах индивидуальной мобильности, сообщило «КП». По информации собеседника издания, среди ключевых изменений, которые планируется внести в ПДД, — отнесение электровелосипедов мощностью свыше 250 кВт к мопедам (от 100 до 250 кВт – к СИМ), а также

запрет на передвижение на всех СИМ по тротуарам,

Обязательное использование шлемов при движении на этом транспорте по дорогам, увеличение минимального возраста пользователя до 16 лет с нынешних 14. Также планируется ввести запрет езды на СИМ двух или более лиц.

Расставить приоритеты

Мнения опрошенных «Газетой.Ru» депутатов Госдумы и экспертов-транспортников относительно дальнейшего существования СИМ в городской среде разделились. Член комитета по транспорту Госдумы Юрий Григорьев полагает, что самокатчиков необходимо убирать с тротуаров.

«Пешеходные участки точно нужно отделить и обезопасить наших граждан, это нужно сделать в обязательном порядке.

На данном этапе лица, перемещающиеся на СИМ, ближе к велосипедам и мотоциклам.

Для них отрегулировано законодательно, как они должны поворачивать, до какого ряда могут ехать, что у них должен быть ближний свет и указатель поворотов. Легче соединить их в этот блок и регулировать», — сказал Григорьев «Газете.Ru».

При этом для таких вновь появившихся устройств, как СИМ, как и для велосипедов, нужно на будущее планировать и создавать отдельные дорожки, добавил депутат.

Для СИМ необходимы отдельные полосы у края проезжей части, но в условиях центра Москвы их сделать трудно из-за узких улиц, не рассчитанных на движение такого транспорта, полагает депутат Госдумы Олег Леонов.

«СИМ конечно должны двигаться по другим каналам, нежели пешеходные потоки. Поэтому

для них должна быть либо отдельная разметка на тротуарах,

либо разметка на дорогах. Они обязательно должны двигаться по каким-то выделенным дорожкам, выделенным полосам. Иначе они будут представлять угрозу как для автомобилей, так и для пешеходов», — заявил Леонов «Газете.Ru».

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Если полоса для СИМ будет отделена разметкой от автомобильной, это будет безопасно, привел пример парламентарий. Если говорить о таком городе, как Москва – сеть дорожек должна быть связанной, чтобы можно было проехать из одного конца города в другой, указывает он.

«Связанная сеть велодорожек – важная мера безопасности. Но такую сеть трудно организовать в центре Москвы, потому что исторические улицы узкие и выделить на них отдельную полосу сложно, места не хватит кому-то другому – или машинам или пешеходам», — заключил Леонов.

Спортивный снаряд или транспорт

На тему того, как использовать СИМ, в мире существуют две противоположные точки зрения. Консервативный подход предполагает, что это устройства для спорта и развлечения, которыми можно пользоваться только в отведенных местах, прогрессистский – что это средство ежедневной мобильности, объясняет «Газете.Ru» научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

«Я придерживаюсь консервативной точки зрения.

Если СИМ выпустить на проезжую часть, у нас резко возрастет летальная аварийность,

потому что «жестяная» авария двух автомобилей – это вопрос кузовного ремонта. Такая же авария с автомобилем и СИМ – это покойник», — говорит Блинкин «Газете.Ru».

Эксплуатация СИМ на тротуарах опасна их наездами на пешеходов, которые не смогут среагировать и отпрыгнуть от едущего на большой скорости самокатчика или велокурьера на электробайке с крупногабаритным коробом, предупреждает эксперт. В случае, если вытеснить СИМ на проезжую часть, возрастет число наездов автомобилей на них, особенно грузовых, обзор с места водителя у которых ограничен, добавляет он.

«На наших велодорожках мало велосипедистов, но есть мировой опыт. Велосипедисты и СИМ с электромотором очень плохо совмещаются. Разная скорость, разная динамика. Я полагаю, что нам надо приходить к простому решению:

СИМ – это средство развлечения и спорта, а не ежедневной городской мобильности»,

— убежден Блинкин.

Все уже урегулировано

По мнению директора Института транспортного планирования Михаила Якимова, СИМ находятся ближе к пешеходам, чем к автомобилям и могут ездить по тротуарам.

«В ПДД скорость движения на СИМ ограничена 20 км/ч.

Задача – дальше совершенствовать системы мониторинга движения, чтобы, когда появятся законодательные инициативы и средства наказания, город был к этому готов. Основное здесь – оснащение города камерами видеофиксации», — говорит Якимов «Газете.Ru».

Компании кикшеринга уже вводят номера для своих транспортных средств, и в дальнейшем эта практика будет развиваться, добавляет он. Пользователи СИМ уже сейчас имеют возможность передвигаться и по тротуарам, и по выделенным полосам для автобусов, где разрешено движение велосипедов, добавляет он.

«Мы эту развилку уже прошли. В случае наличия велодорожки пользователь СИМ должен ехать по ней, а при ее отсутствии – по тротуару. Сейчас в уже определено, что мощные СИМ, способные ехать более 20 км/ч едут по краю проезжей части», — заключил Якимов.