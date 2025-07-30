Обновленный утильсбор и рост цен на авто: что ждет водителей с 1 августа

С 1 августа в РФ вступят в силу новые правила уплаты утильсбора на автомобили

С 1 августа водителей в России ждет целый ряд важных изменений — от роста цен на автомобили и бензин до ликвидации схемы с льготным утильсбором через страны ЕАЭС. При этом брать автокредиты станет выгоднее, а связь на дорогах улучшится. Что еще ждет водителей в последний месяц лета — в материале «Газеты.Ru».

Цены вырастут

В августе цены на автомобили будут расти за счет сокращения скидок, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

«Результаты июля будут у всех лучше, чем предыдущие месяцы 2025 года. Поэтому дополнительные дисконтные программы вряд ли будут введены <...> возможно сокращение объемов скидочных предложений, как со стороны дилеров, так и дистрибьюторов. Поэтому в следующем месяце мы можем увидеть рост реальной стоимости автомобиля », — заявил он.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев считает, что цены на автомобили будут колебаться в области 2%.

«Август будет похож на июль, ряд марок и моделей незначительно подорожает, ряд подешевеет. В обоих случаях волатильность будет в пределах 2%», — сказал он «Газете.Ru».

Утечка данных: автокриминалист раскрыл новую схему обмана россиян при покупке иномарки В России распространилась мошенническая схема со списанием льготного утильсбора при растаможке... 03 июля 11:27

Тюктеев добавил, что провести сервисное обслуживание в августе обойдется дешевле обычного — до начала осени на СТО будут действовать скидки.

«Август — период активных отпусков, и сервисным станциям придется предоставлять дополнительные скидки на работы и запчасти, в пределах 4-5%. В сентябре, с возвратом на станции большой доли юридических лиц, скидки традиционно урежут», — предупредил он.

Автокредиты станут выгоднее

Понижение ключевой ставки Центробанком в июле до 18% сделает автокредиты доступнее для россиян в августе, отметили в «Рольфе».

«Понижение регулятором ключевой ставки сразу на 2% — это серьезное движение для рынка. И за счет этого фондирование банков уменьшится. Следовательно, предложения по кредитным программам станут более привлекательными, думаю, в среднем, на 1,5–2%. Если раньше средневзвешенный автокредит был в районе 13%, то сейчас он немного опустится, до 11,5–12%», — считает Иванов.

Схему с утильсбором прикроют

С 1 августа вступают в силу поправки, изменяющие условия, касающиеся утилизационного сбора на автомобили, ввозимые для личного пользования.

Ключевое изменение — отменяется льготный ввоз машин, произведенных в России, но находившихся на учете в странах ЕАЭС более 12 месяцев.

Окончательно пропадут: автомобили Mercedes и BMW исчезнут в России из-за утильсбора Из-за повышения утилизационного сбора на машины мощностью свыше 160 л.с. прекратятся поставки... 03 июля 19:10

До этого многие автомобили, произведенные в России, специально завозили в другие страны ЕАЭС и потом возвращали обратно, пояснил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин в беседе с «Газетой.Ru».

«Отменяется распространенная схема, при которой россияне намеренно отправляли отечественные автомобили в соседние страны — члены ЕАЭС, формально меняли регистрацию на иностранную, выжидая минимальный срок, а затем приобретали авто повторно уже значительно дешевле. Теперь такая лазейка ликвидирована, и транспорт будет оцениваться и учитываться исключительно по новым правилам, вне зависимости от предыдущего опыта регистрации за границей», — рассказал он.

Таким образом, за ввоз таких автомобилей в Россию придется платить коммерческий утильсбор.

За грузовики заплатят больше

То же самое постановление унифицирует ставки по утильсбору для некоторых категорий грузового транспорта — например, для самосвалов и фургонов массой от 12 т до 20 т. Прежде для них действовали разные коэффициенты.

Решение было принято с целью упростить подходы к расчету суммы утильсбора в сегменте. Тем не менее ставки для некоторых видов грузового транспорта вырастут в несколько раз, рассказала директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова.

«Для импортеров подержанных запчастей, тягачей, грузовиков, которые ввозили их через ЕАЭС, нововведения будут экономическим ударом. Эффективность их деятельности будет сомнительна. В ряде случаев ставка утильсбора может вырасти в 3–5 раз. Таким образом, на рынок РФ будет затруднен путь для техники, которая широко используется малым и средним бизнесом. Для конечного потребителя поправки означают рост цен и сокращение предложений в ряде категории транспорта», — сказала эксперт.

На автотрассах улучшится связь

23 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит обеспечить водителей и пассажиров на автотрассах качественной мобильной связью и доступом к интернету. Он вступает в силу через 10 дней.

В материалах к законопроекту указывалось, что у российских операторов связи возникают проблемы при строительстве объектов и линий связи вдоль дорог из-за противоречий в федеральных законах и регуляторных барьеров.

Нововведения должны устранить правовые пробелы.

Мигрантам запретят работать в такси

28 июля иностранцам запретили работать в такси в Санкт-Петербурге. Ограничения вступят в силу по истечении 10 дней и будут действовать до конца 2025 года.

«Для хозяйствующих субъектов на территории Петербурга по отдельным видам ОКВЭД вводится запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов», — сообщила пресс-служба администрации города.

Уточняется, что это решение власти города приняли с целью повышения качества и безопасности услуг такси, а также для создания дополнительных рабочих мест для российских граждан.

Рейды

В августе Госавтоинспекция проведет несколько рейдов.

По данным Telegram-канала «Рейды ГИБДД», 1 августа будут проводиться рейды «Тонировка» и «Должник», с 1 по 3 августа — «Нетрезвый водитель».

2 и 3 августа гаишники усилят контроль за мотоциклистами. Также в эти дни пройдут рейды «Встречная полоса», «Пешеход», «Ремень безопасности» и «Детское кресло».

Напомним, в конце июля правительство России внесло в ПДД понятие «детская удерживающая система».

Речь идет о конструкции для перевозки детей в транспортном средстве, призванной снизить риск причинения вреда их жизни и здоровью. В соответствии с постановлением, ямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами.

Бензин подорожает

В августе бензин на российских заправках подорожает. Стоимость литра АИ-95 вырастет на 10,2% по сравнению с августом 2024 года, до 60,2 рубля. А АИ-92 — на 9,5%, до 55,1 рубля, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

По ее словам, рост цен обусловлен влиянием внешних факторов, в том числе ситуации на мировом рынке нефтепродуктов.

Для стабилизирования внутреннего рынка России власти запретили экспорт бензина для производителей нефтепродуктов до 31 августа.

Автозаводы уйдут отдыхать

В конце июля крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» объявил о сокращении производства и введении неполной рабочей недели с августа. Решение было принято из-за отсутствия перспектив роста рынка и давления остатков техники импортеров.

О введении аналогичной меры сообщил Горьковский автозавод. «АвтоВАЗ» также отправил сотрудников в единый корпоративный отпуск до 17 августа: в это время будут вестись только обслуживание, ремонт и переналадка оборудования.