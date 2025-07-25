«КамАЗ», ГАЗ, «АвтоВАЗ»: российские автозаводы готовы сократить рабочую неделю

«КамАЗ» с 1 августа сократит рабочую неделю у ряда подразделений на день

Автозаводы готовятся ввести сокращенную рабочую неделю на фоне низких продаж автомобилей. 25 июля об этом объявил крупнейший российский производитель тяжелых грузовиков «КамАЗ». О том, почему предприятиям приходится снижать производство, — в материале «Газеты.Ru».

Крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» объявил о сокращении производства и введении неполной рабочей недели с августа. Накануне об этом сообщил ГАЗ, «АвтоВАЗ» тоже рассматривает такую возможность.

«Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа», — отмечается в заявлении «КамАЗа», размещенном в Telegram-канале завода.

Сокращение рабочей недели коснется тех подразделений завода, на которых нет полной загрузки, добавили на «КамАЗе».

Рынок тяжелых грузовиков массой свыше 14 тонн упал по итогам полугодия на 60%,

сообщает «КамАЗ» и связывает это обстоятельство с политикой импортеров зарубежных грузовиков, которые ввезли избыток техники, а также с денежно-кредитной политикой Центробанка, которая не дает возможности приобретать новые грузовики в кредит и лизинг.

ГАЗ тоже снижает объемы

Накануне о введении аналогичной меры сообщил Горьковский автозавод. Он будет работать в августе в режиме четырехдневной рабочей недели.

«Введение сокращенной рабочей недели в этих условиях позволяет заводу сохранить рабочие места, адаптировав производственную программу под рыночную ситуацию, и организовать равномерную загрузку производств», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы завода.

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На ГАЗе также сетуют на недоступность финансовых инструментов и фиксируют падение продаж на 60% в сегменте автобусов, на 40% среднетоннажных грузовиков и на 30% легкого коммерческого транспорта. До 3 августа работники ГАЗа находятся в оплачиваемом корпоративном отпуске, а с сентября завод будет определять режим работы по фактическому состоянию рынка.

«АвтоВАЗ» готовится

На неполную рабочую неделю в сентябре может перейти и «АвтоВАЗ». Однако окончательное решение об этом еще не принято. Завод жалуется на переизбыток новых иномарок и демпинг со стороны иностранных автопроизводителей.

«АО «АвтоВАЗ» в начале осени рассмотрит возможность изменения графика работы своих производственных площадок с 29 сентября 2025 года. Вместе с тем компания подчеркивает, что окончательное решение о введении режима неполной четырехдневной рабочей недели будет принято по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов», — приводит РИА «Новости» сообщение российского автогиганта.

С 28 июля по 17 августа «АвтоВАЗ» уходит в единый корпоративный отпуск: в это время будут вестись только обслуживание, ремонт и переналадка оборудования.

Рынок сильно просел

По итогам первого полугодия 2025 года продажи новых автомобилей в России сократились на 28%, сообщил в начале июля Минпромторг. В сегменте легковых машин они упали на на 26%, до 526,7 тыс. единиц. Рынок легкого коммерческого транспорта упал на 19%, грузовиков — на 54%, автобусов — также на 54%.

По итогам июня рынок легковых машин снизился к аналогичному месяцу прошлого года на 31%, до 101 тыс. автомобилей. Также июньские продажи оказались ниже майских на 2%.

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Уменьшение объемов производства за счет сокращения рабочей недели выглядит как симптом отраслевого охлаждения и одновременно как попытка выиграть время в условиях растущей нестабильности, объясняет «Газете.Ru» гендиректор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.

«Ни один из автопроизводителей не называет конкретной даты возвращения к пятидневной неделе.

Очевидно, что речь идет о переходе в «режим ожидания»: заводы продолжают работать, но снижают издержки на фоне переизбытка готовой продукции и низкой пропускной способности рынка», — обращает внимание Акимова в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, преодоление сложившейся ситуации с избытком автомобилей на складах возможно при снижении ключевой ставки хотя бы до 16% , что сделает доступнее автокредиты, а также при расширении государственных программ субсидирования спроса.

«Пока в дилерских центрах и на заводах «зависло» почти полмиллиона автомобилей, говорить о росте производства бессмысленно. Продажи должны вырасти — либо за счет сезонного оживления, либо за счет новых стимулов», — заключила Акимова.