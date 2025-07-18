В России ужесточат правила перевозки детей в автомобиле

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении правил перевозки детей в автомобиле. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство РФ внесло в правила дорожного движения понятие «детская удерживающая система». Речь о конструкции для перевозки детей в транспортном средстве, призванной снизить риск причинения вреда их жизни и здоровью.

В соответствии с постановлением, ямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами .

Требования к детским удерживающим устройствам прописаны в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», уточняется в документе.

В мае главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев рассказал, что травмы головы, позвоночника, грудной клетки и живота являются самыми частыми у детей при дорожно-транспортных происшествиях, поэтому важно использовать в автомобилях детские кресла.

В марте 2025 года в России заговорили об увеличении штрафов за нарушение правил перевозки детей в автомобиле. Какие правила действуют сейчас, на сколько могут вырасти штрафы, как правильно и безопасно перевозить детей в автомобиле и как грамотно подобрать автокресло — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили организовать прокат детских автомобильных кресел в аэропортах.