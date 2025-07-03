Окончательно пропадут: автомобили Mercedes и BMW исчезнут в России из-за утильсбора

Из-за повышения утилизационного сбора на машины мощностью свыше 160 л.с. прекратятся поставки в Россию автомобилей марок Mercedes-Benz, BMW, Audi и Hyundai, считают участники рынка. По их словам, из-за новой меры многим фирмам, поставляющим машины под заказ, грозит закрытие и разорение, а цены на автомобили вырастут еще сильнее. О том, как ударит по россиянам и ассортименту иномарок отмена льготного «утиля», — в материале «Газеты.Ru».

Если повышенные ставки утилизационного сбора распространят на автомобили мощностью свыше 160 л.с., ввозимые в Россию частными лицами, то из продажи окончательно пропадут автомобили Mercedes-Benz, BMW, Hyundai и Kia. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» (специализируется на ввозе иномарок из Южной Кореи и Китая) Дмитрий Рогов.

«Автомобили, которые в частном порядке ввозят из Китая и Южной Кореи, практически все с турбонаддувом и по мощности превышают отметку в 160 сил. Эту цифру, судя по всему, выбрали специально, чтобы отрубить просто все. Мощность многих популярных машин — 165, 163 л.с. Например, у Kia K5 с атмосферным мотором 2.0, которую везут из Кореи, мощность 165 л.с., она тоже отрубается», — рассказал Рогов «Газете.Ru».

О том, что повышенный утилизационный сбор следует распространить на автомобили, которые частные лица ввозят для личного пользования из-за границы, заявил накануне глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. С помощью этой меры государство планирует получить дополнительные 40–60 млрд рублей для поддержки спроса на отечественные автомобили.

Утильсбор на машины для личного пользования мощностью более 160 л.с. планируется ввести в ближайшее время, о конкретных параметрах и сроках вступления новых правил в силу пока не объявлено.

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По словам Рогова, среди машин, популярных для ввоза и оформления на частных лиц для личного пользования, не затрагиваются повышением Kia K3 (на нашем рынке известен как Cerato), Volkswagen со 150-сильными дизелями и, возможно, машины Renault и Nissan с атмосферными двигателями, которых подавляющее меньшинство.

close Kia

Для популярных у россиян со средним достатком подержанных автомобилей Mercedes-Benz и BMW путь будет закрыт, указал эксперт.

«Невыгодно будет привозить немецкие кроссоверы Mercedes-Benz GLE (W166) и BMW X5 (F15), а также корейские Hyundai Santa Fe и Kia Sorento — оба четвертого поколения. Большой пятилетний внедорожник Hyundai Palisade с дизелем 2,2 литра — отличное предложение, стоит 3,5 млн рублей, а цена вырастет до 6 млн рублей. За такие деньги он никому не нужен. То же касается минивэна Kia Carnival», — перечислил Рогов.

В результате с рыночной точки зрения останется выгодным заказ более новых и дорогих автомобилей, но они будут доступны для более обеспеченных граждан.

«Чем свежее и чем дороже машина — тем выгоднее будет ее везти», — подытожил Рогов.

close Hyundai

Кто пострадает

По действующим правилам, при ввозе физическим лицом автомобиля для личного пользования за машину в возрасте до трех лет с двигателем до 3 литров уплачивается утильсбор в 3,4 тыс. рублей, за автомобиль старше трех лет — 5,2 тыс. рублей. Коммерческий утильсбор на машины, ввозимые для перепродажи, исчисляется сотнями тысяч рублей.

По оценкам дилерского холдинга «Рольф», на автомобили мощностью свыше 160 л.с. приходится до 80% альтернативного импорта.

«Если говорить про автомобили, у которых более 160 лошадиных сил, то это 70–80% параллельного и альтернативного импорта, который сейчас ввозится в Россию», — приводит слова директора департамента новых автомобилей компании Николая Иванова агентство «Прайм».

close Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz

После того, как утильсбор на автомобили мощностью более 160 л.с. будет повышен, цены на них вырастут на соответствующую сумму. При этом ожидать снижения цен на машины в странах, из которых их везут в РФ, в ближайшей перспективе не стоит, спрогнозировала в беседе с «Газетой.Ru» автор YouTube-канала «Лиса рулит» Елена Лисовская (занимается ввозом иномарок из-за рубежа).

«Пострадают компании, которые возят машины только на заказ, и в первую очередь пострадают физлица, которые заказывали себе автомобили под льготный утилизационный сбор. Они теперь не смогут это делать, большинство таких машин свыше 160 л.с. Большинство фирм, которые поставляют машины только под заказ, умрут, безусловно. А их сейчас много появилось», — сказала Лисовская.

close BMW

По ее словам, переориентироваться на ввоз машин с уплатой коммерческого утилизационного сбора и продажу их из наличия на своих площадках такие компании не смогут: для этой бизнес-модели необходимы значительные оборотные средства, которыми они не располагают.

«На машины вырастут цены ровно на размер утилизационного сбора. В случае с коммерческим «утилем» это огромные суммы: например, для новых машин с моторами до 2 л это 667 тыс. рублей, все остальное — еще выше», — спрогнозировала Лисовская.

Она полагает, что новая мера сделает невыгодным ввоз таких машин, как Hyundai Santa Fe, Audi Q5, Volkswagen Tiguan, которые сейчас россияне массово заводят из Южной Кореи, укладываясь в бюджет 3–5 млн рублей.