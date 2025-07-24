Россиян предупредили о подорожании бензина

Экономист Казова: литр АИ-95 подорожает на 10,2% за год, до 60 рублей

В августе 2025 года бензин на российских заправках подорожает. Стоимость литра АИ-95 вырастет на 10,2% по сравнению с августом 2024 года, до 60,2 рубля. А АИ-92 — на 9,5%, до 55,1 рубля, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

«Россия занимает лидирующие позиции в мировой нефтедобыче, но в последние годы наблюдается восходящая динамика потребительских цен на бензин. Исключением не стал и 2025 год. В августе АИ-95 подорожает на 4,2 рубля по сравнению с началом года, а АИ-92 — на 3,1 рубля. Рост цен обусловлен влиянием внешних факторов, в том числе ситуации на мировом рынке нефтепродуктов. Наблюдаются увеличение спроса на нефть примерно на 150 тыс. баррелей в сутки, сокращение НПЗ, расхождения цен на сырую нефть и нефтепродукты. Другой фактор — волатильность валютных курсов. Внутренние факторы также участвуют в архитектуре цен. Повышение акцизов на 14% оказало непосредственное влияние на рост розничных цен на топливо», — отметила Казова.

По ее словам, среди других внутренних факторов — инфляция, рост биржевых цен на топливо, наблюдавшийся в июне — июле, ежегодный сезонный спрос, связанный с периодом отпусков и сельхозработами.

По информации Росстата, с 8 по 14 июля годовая инфляция в России достигла 9,34%. Неделей ранее она составляла 9,45%.

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