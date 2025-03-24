Актер Ефремов попросил выпустить его по УДО из-за болезней

Актер Михаил Ефремов попросил выпустить его по УДО по состоянию здоровья, сообщает Telegram-канал Mash.

«За последние полгода актера трижды обследовал врач-пульмонолог. Со слов медика, заключенного необходимо срочно лечить», — сообщает канал.

Суд изучит характеристики из колонии и примет решение.

До этого сообщалось, что одной из причин, по которой Ефремову одобрили подачу прошения об условно-досрочном освобождении, стали проблемы со здоровьем. Медицинские работники подтвердили, что у актера есть проблемы с легкими.

Кроме того, актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в «секретном формате». Он также заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался. Ефремов помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов».

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов стал официальным голосом лагерного ЗОЖ.