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Стало известно, почему голос Михаила Ефремова ежедневно слышат белгородцы

Михаил Ефремов стал официальным голосом лагерного ЗОЖ
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Валерий Левитин/РИА Новости

Михаила Ефремова записали как диктора для утренней зарядки в колонии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Теперь устроивший пьяное <…> ДТП Ефремов — официальный голос лагерного ЗОЖ. Артиста каждое утро слышит весь город, от чего местные порядком устали», — говорится в сообщении.

На опубликованном в сети видео видно, что жители передвигаются по городу на автомобиле, при этом слышат голос Михаила Ефремова.

По информации источника, актер записал аудио для разминки по просьбе администрации колонии в специальной студии. Зарядка состоит из нескольких десятков упражнений, при этом заключенные делают ее неохотно: у многих сложились не очень хорошие отношения с Ефремовым.

Также сообщается, что жителям Алексеевки не нравится каждое утро слушать, как актер рассказывает об упражнениях. Люди уже наизусть знают порядок упражнений, которые заключенные делают по 12 минут. При этом отряды занимаются по очереди, поэтому, когда заканчивают одни, заново начинают другие. Так, жителям города приходится слушать одну и ту же запись на протяжении часа.

Ранее люди, сидящие в бараке с Ефремовым, лишились связи с родными из-за «чудовищной движухи».

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