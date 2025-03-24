Улыбающегося Михаила Ефремова сфотографировали перед началом заседания по УДО

Перед заседанием по УДО Михаил Ефремов улыбался. Об этом сообщает Telegram-канал SНОТ.

«Михаил Ефремов перед началом заседания по УДО, которое пройдет сегодня в Белгородской области. Актер примет в нем участие по ВКС. Артист спокоен, на лице иногда появляется легкая улыбка», — говорится в сообщении.

По информации источника, перед началом заседания Михаил Ефремов постоянно смотрел в окно.

До этого сообщалось, что одной из причин, по которой Ефремову одобрили подачу прошения об условно-досрочном освобождении, стали проблемы с здоровьем. Медицинские работники подтвердили, что у актера есть проблемы с легкими.

Кроме того, актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в «секретном формате». Он также заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался. Ефремов помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов».

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов стал официальным голосом лагерного ЗОЖ.