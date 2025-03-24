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Стало известно, почему Михаила Ефремова признали злостным нарушителем режима в колонии

Shot: Михаила Ефремова признали злостным нарушителем режима ИК-4 из-за смартфона
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Кадр из видео/Телеграм-канал «SHOT»

Михаила Ефремов признали злостным нарушителем режима в ИК-4 из-за смартфона, который у него нашли. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Во время заседания по УДО артиста суд напомнил, что у Ефремова нашли смартфон, с которого он совершал звонки на волю. Вызовы совершались на номера, которые были разрешены официально», — говорится в сообщении.

Актер заявил, что телефон в колонии у него появился из-за «глупости». Ефремов признался, что увидел, как заключенные звонят, и захотел так же. За хранение смартфона актера на пять дней отправили в штрафной изолятор.

По информации источника, администрация колонии положительно охарактеризовала Ефремова и сообщила, что он активно занимается культурно-массовой деятельностью. Кроме того, за время пребывания в колонии актер освоил несколько профессий.

До этого сообщалось, что одной из причин, по которой Ефремову одобрили подачу прошения об условно-досрочном освобождении, стали проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов стал официальным голосом лагерного ЗОЖ.

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