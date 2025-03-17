«Устроим чудовищную движуху»: Ефремов рассказал о своих планах после освобождения

Михаил Ефремов во время прямого эфира ньюзикла «Господин Хороший», 2013 год

Актер Михаил Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области в случае его условно-досрочного освобождения (УДО), сообщает Telegram-канал SHOT, приводят в качестве доказательства запись разговора, в котором якобы Ефремов поздравляет приятеля с днем рождения. Подлинность записи не подтверждена, однако в колонии началась проверка: заключенным запрещено пользоваться телефонами.

Запись телефонного разговора, в котором якобы участвовал находящийся в колонии актер Михаил Ефремов, опубликовал Telegram-канал SHOT утром 17 марта.

«Гамарджоба, генацвале! С днем рождения тебя поздравляю! Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области. Ну это суд, просто суд. Еще ничего непонятно», — сказал, как утверждает SHOT, Ефремов

О его собеседнике информации нет. Подлинность записи не подтверждена, ее источник неизвестен.

Позже SHOTопубликовал на эту тему еще один пост, в котором утверждается, что в белгородской колонии ИК-4, где отбывает наказание Ефремов, после публикации записи звонка началась масштабная проверка: там «пытаются выяснить, каким образом Ефремов смог связаться со своим другом»

При этом адвокат Юрий Падалко в беседе с Aif.ru опроверг информацию о телефонном звонке с участием Михаила Ефремова.

«Это фейк, кто-то явно специально пытается таким образом повлиять на общественное мнение, запустив негатив», — сказал защитник.

Однако ранее сообщалось, что у Ефремова в колонии уже находили смартфон.

Сорвал УДО: почему Михаил Ефремов не сможет выйти раньше срока из колонии После внезапной проверки в колонии, где отбывает срок за смертельное ДТП Михаил Ефремов... 24 февраля 14:17

Выйти досрочно

Слухи о том, что Ефремов будет подавать на УДО, обсуждаются в прессе уже несколько месяцев. В конце февраля адвокат Юрий Падалко подтвердил информацию о том, что актер инициировал процесс, связанный с условно-досрочным освобождением.

«Да, это так. Эта информация соответствует действительности», — сказал Падалко в беседе с «Газетой.Ru».

Заседание должно состояться в понедельник, 24 марта в Алексеевском районном суде Белгородской области. Ефремов примет в нем участие по видеосвязи.

По информации Telegram-канала Mash, одной из причин, по которой Михаилу Ефремову одобрили подачу прошения об условно-досрочном освобождении, стали проблемы с здоровьем.

«Было внутреннее заседание в ИК. Ранее у актера были замечания по внешнему виду (больше не было, в ШИЗО не сидел), поэтому сотрудники думали, одобрить подачу прошения или нет. Одобрили, потому что отметка о нарушении была погашена еще до Нового года», — говорится в публикации.

По информации источника, медицинские работники подтвердили, что у актера есть проблемы с легкими.

О проблемах Ефремова со здоровьем писал и Telegram-канал SHOT. В публикации отмечалось, что у актера есть жалобы на сердце, легкие и зрение. В контексте прошения об освобождении по УДО отмечалось, что Ефремов исправно работает в цеху по пошиву формы для заключенных «и действительно выполняет план».

Адвокат Виталий Ульяненко в интервью «Пятому каналу» подтвердил, что Ефремов может выйти на свободу раньше времени в рамках условно-досрочного освобождения.

«Цель условно-досрочного освобождения лица — это его исправление. Соответственно, если суд придет к выводу о том, что лицо, находясь в местах лишения свободы, исправилось, то есть осознало степень общественной опасности своего деяния, суд удовлетворит ходатайство по УДО», — объяснил он.

ДТП, уголовное дело, колония

8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП на Смоленской площади Москвы. Сев за руль в нетрезвом виде, он на автомобиле Jeep Grand Cherokee протаранил «Ладу», за рулем которой находился 57-летний Сергей Захаров.

Днем позже от полученных травм Захаров скончался в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Ефремова признали виновным и осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Отбывать наказание его отправили в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.

Актер еще в 2020 году признавался, что сожалеет о случившемся. «Мораль проста — пить надо меньше», — заявил он.