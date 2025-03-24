«Надеюсь, он бросил пить»: Добровинский — о выходе Ефремова по УДО

Адвокат Александр Добровинский, представлявший сторону потерпевших в деле о ДТП Михаила Ефремова, в беседе с «Газетой.Ru» выразил надежду, что актер перестал пить. Добровинский считает, что вместе с самим Ефремовым должен был сидеть и его бывший защитник Эльман Пашаев.

«Я надеюсь, что в колонии он бросил пить. Исправился он или не исправился, мне трудно судить. Я немного далек от жизни Ефремова в заключении. У меня есть мнение, что все должно быть сделано по закону. Если это было сделано по закону, замечательно. Знаете, о чем я сожалею? Только об одном, что они не были в одной колонии с Пашаевым. Им было бы о чем поговорить за несколько лет, особенно Ефремову, высказать пошагово все, что он о нем думает и о его защите. Конечно, жалко, но я думаю, что все впереди. Рано или поздно все выходят из колонии», — сказал он.

24 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение. По данным канала, прокурор посчитал, что цель уголовного наказания достигнута. После освобождения Ефремову будет запрещено управлять автомобилем еще в течение трех лет.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова — будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов стал официальным голосом лагерного ЗОЖ.