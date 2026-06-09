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Армия

В Израиле заявили о готовности нанести новый удар по Ирану

Замир: ЦАХАЛ готов к возобновлению операций против Ирана
Telegram-канал »צה״ל - הערוץ הרשמי»

Израильская армия находится в состоянии готовности к возобновлению боевых действий против Ирана. Об этом сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир, передает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«ЦАХАЛ остается в состоянии повышенной готовности и будет действовать решительно везде, где мы выявим угрозу израильским мирным жителям», — сказал он.

По словам начальника Генштаба, израильская армия готова нанести еще один серьезный и глубокий удар по Ирану.

Кроме того, Эяль Замир подчеркнул, что попытки Тегерана диктовать новые правила и менять реальность потерпят неудачу.

В ночь на 8 июня израильские военные атаковали несколько целей на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенном в провинции Хузестан. В ответ на это военнослужащие воздушно-космических сил КСИР Ирана ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе.

Ранее Израиль в ходе бомбардировок Ливана повредил объекты ЮНЕСКО.

 
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