В Израиле заявили о готовности нанести новый удар по Ирану

Израильская армия находится в состоянии готовности к возобновлению боевых действий против Ирана. Об этом сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир, передает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«ЦАХАЛ остается в состоянии повышенной готовности и будет действовать решительно везде, где мы выявим угрозу израильским мирным жителям», — сказал он.

По словам начальника Генштаба, израильская армия готова нанести еще один серьезный и глубокий удар по Ирану.

Кроме того, Эяль Замир подчеркнул, что попытки Тегерана диктовать новые правила и менять реальность потерпят неудачу.

В ночь на 8 июня израильские военные атаковали несколько целей на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенном в провинции Хузестан. В ответ на это военнослужащие воздушно-космических сил КСИР Ирана ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе.

Ранее Израиль в ходе бомбардировок Ливана повредил объекты ЮНЕСКО.