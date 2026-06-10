Трамп рассказал об ответе Ирану на атаку американского вертолета

Трамп убежден в необходимости «мощного ответа» на атаку на Apache

Ирану необходимо дать «мощный ответ» на атаку в районе Ормузского пролива на американский вертолет Apache. Об этом в интервью ABC News заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, дать ответ очень важно.

«Это ответ на то, что они сделали с нашим вертолетом прошлой ночью, и я полагаю, ответ должен быть очень сильным, очень мощным», — добавил американский президент.

Утром 9 июня газета The New York Times сообщила, что вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Один из собеседников издания заявил, что причины крушения не были установлены. По его словам, следователи выясняли, был ли вертолет сбит Ираном или авария произошла из-за технической неисправности.

Американский президент заявил, что США обязаны ответить на якобы нападение Ирана на вертолет ВС Соединенных Штатов AH-64 Apache над Ормузским проливом. Он отметил, что оба пилота, находившиеся в боевой машине, не пострадали.

Позднее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что Иран не собирался сбивать американский вертолет Apache над Ормузским проливом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и Трампом может быть оперативно согласован при необходимости, но сейчас на повестке дня его нет.

Ранее стали известны планы США на активы Ирана.