В Иране утверждают, что не планировали сбивать вертолет ВВС США

Иран не собирался сбивать американский вертолет Apache над Ормузским проливом. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Исламская Республика проинформировала посредников о том, что инцидент произошел «непредумышленно», вследствие напряженности вокруг пролива.

По словам источников, Тегеран не отказывается вести переговоры с Вашингтоном и по-прежнему придерживается дипломатического вектора.

Утром 9 июня газета The New York Times сообщила, что вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Один из собеседников издания заявил, что причины крушения не были установлены. По его словам, следователи выясняли, был ли вертолет сбит Ираном или авария произошла из-за технической неисправности.

Позднее американский президент заявил, что США обязаны ответить на якобы нападение Ирана на вертолет ВС Соединенных Штатов AH-64 Apache над Ормузским проливом. Он отметил, что оба пилота, находившиеся в боевой машине, не пострадали.

Ранее стали известны планы США на активы Ирана.