Израиль ударил по нефтехимическому комплексу в Иране

ЦАХАЛ заявил об ударе по нефтехимическому комплексу в иранском Бендер-Махшехре

Израильские военные нанесли удар по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенному в провинции Хузестан. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удары по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в Бендер-Махшехре на юго-западе Ирана. Подробности будут позже», — говорится в заявлении.

Иранский телеканал Al Alam передает, что объекты, расположенные на территории нефтехимического предприятия в провинции Хузестан, получили повреждения в результате ударов ВС Израиля.

По данным агентства IRNA, персонал предприятия эвакуирован.

До этого в Армии обороны Израиля заявляли об ударах по военным объектам в центральной и западной частях Ирана.

Ранее КСИР заявил о ракетном ударе по авиабазе на севере Израиля.