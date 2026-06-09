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Политика

Вэнс высказался о влиянии Израиля на сделку США и Ирана

Вэнс: США будут добиваться сделки с Ираном вне зависимости от позиции Израиля
acquelyn Martin/Pool/Reuters

США продолжат добиваться сделки с Ираном вне зависимости от позиции Израиля, заявил в эфире Fox News вице-президент Джей Ди Вэнс.

Чиновник подчеркнул, что американская сторона может достичь долгосрочного урегулирования по ядерной программе Исламской Республики.

«Израилю может это нравиться или нет, но принципиально мы считаем, что это отвечает интересам США. Так что мы продолжим этого добиваться», — сказал Вэнс.

Одним из важнейших параметров соглашения Вашингтона и Тегерана чиновник назвал не подписание документа Ираном, а механизм проверки исполнения договоренностей сторон.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

7 июня президент США сообщил, что Вашингтон и Тегеран очень близки к сделке. Глава государства утверждал, что сторонам осталось решить пару вопросов, которые даже не кажутся существенными. Однако поздно вечером того же дня Иран впервые после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля несколько раз выпустил ракеты по Израилю. Перед ударами представитель комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи говорил, что Исламская Республика решительно и «больно» ответит на удар армии Израиля по южному пригороду Бейрута.

Ранее президент США пригрозил Нетаньяху оставить Израиль «один на один» с Ираном.

 
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